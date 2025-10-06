Micron Technology מחיר היום

מחיר Micron Technology (MUON) בזמן אמת היום הוא $ 238.38, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUON ל USD הוא $ 238.38 לכל MUON.

Micron Technology כרגע מדורג במקום #1760 לפי שווי שוק של $ 1.91M, עם היצע במחזור של 8.01K MUON. ב‑24 השעות האחרונות, MUON סחר בין $ 233.92 (נמוך) ל $ 260.09 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 426.5280798315238, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 117.45321659889592.

ביצועים לטווח קצר, MUON נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -4.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 102.81K.

Micron Technology (MUON) מידע שוק

דירוג No.1760 שווי שוק $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M נפח (24 שעות) $ 102.81K$ 102.81K $ 102.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 8.01K 8.01K 8.01K אספקה כוללת 8,009.17473581 8,009.17473581 8,009.17473581 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Micron Technology הוא $ 1.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.81K. ההיצע במחזור של MUON הוא 8.01K, עם היצע כולל של 8009.17473581. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.