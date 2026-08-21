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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Convex Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Convex Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Convex Finance (CVX) ניתוח טכני היום

Convex Finance (CVX) ניתוח טכני היום

דף Convex Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CVX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Convex Finance למטה.

Convex Finance (CVX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.631---2.16%+31.21%-1.46%
למידע נוסף על Convex Finance מחיר

Convex Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Convex Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 1קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.6353
1.6346
R2
1.6346
1.6339
R1
1.6333
1.6334
PP
1.6326
1.6326
S1
1.6313
1.6319
S2
1.6306
1.6314
S3
1.6293
1.6306

Convex Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.07M
$1.25 M
$1.18 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.36 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.42 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.73 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Convex Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהCVXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M1.67
2026-08-20$0.37 M1.67
2026-08-19$0.11 M1.63
2026-08-18$0.14 M1.54
2026-08-17$0.11 M1.59

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Convex Finance (CVX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Convex Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCVX
$1.631
$1.631$1.631
-2.10%
58.81K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CVX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1.631 USD

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