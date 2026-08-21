Convex Finance (CVX) ניתוח טכני היום דף Convex Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CVX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Convex Finance למטה. הירשם

Convex Finance (CVX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.631 -- -2.16% +31.21% -1.46%

Convex Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Convex Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 1 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.6353 1.6346 R2 1.6346 1.6339 R1 1.6333 1.6334 PP 1.6326 1.6326 S1 1.6313 1.6319 S2 1.6306 1.6314 S3 1.6293 1.6306

Convex Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.07M $1.25 M $1.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.36 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.42 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $0.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Convex Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה CVXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 1.67 2026-08-20 $0.37 M 1.67 2026-08-19 $0.11 M 1.63 2026-08-18 $0.14 M 1.54 2026-08-17 $0.11 M 1.59 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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