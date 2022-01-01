Convex Finance (CVX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Convex Finance (CVX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Convex Finance (CVX) מידע Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. אתר רשמי: https://www.convexfinance.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz

Convex Finance (CVX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Convex Finance (CVX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 373.32M $ 373.32M $ 373.32M ההיצע הכולל: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M אספקה במחזור: $ 99.29M $ 99.29M $ 99.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 375.69M $ 375.69M $ 375.69M שיא כל הזמנים: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 שפל כל הזמנים: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 מחיר נוכחי: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 למידע נוסף על Convex Finance (CVX) מחיר

Convex Finance (CVX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Convex Finance (CVX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CVX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CVXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CVXטוקניומיקה, חקרו אתCVXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CVX מעוניין להוסיף את Convex Finance (CVX) לפורטפוליו שלך?

Convex Finance (CVX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CVXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CVX עכשיו את היסטוריית המחירים!

CVX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CVX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CVX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CVXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

