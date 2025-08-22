Convex Finance (CVX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.973. במהלך 24 השעות האחרונות, CVX נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.95 לבין שיא של $ 4.389, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.68817812800717, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.4333339308751847.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVX השתנה ב -2.44% במהלך השעה האחרונה, -4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Convex Finance (CVX) מידע שוק
No.137
$ 393.97M
$ 1.39M
$ 396.98M
99.16M
99,918,203.02488956
0.01%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Convex Finance הוא $ 393.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.39M. ההיצע במחזור של CVX הוא 99.16M, עם היצע כולל של 99918203.02488956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.98M.
Convex Finance (CVX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Convex Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.18765
-4.51%
30 ימים
$ -1.843
-31.69%
60 ימים
$ +1.535
+62.96%
90 ימים
$ +0.609
+18.10%
Convex Finance שינוי מחיר היום
היום,CVX רשם שינוי של $ -0.18765 (-4.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Convex Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.843 (-31.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Convex Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CVX ראה שינוי של $ +1.535 (+62.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Convex Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.609 (+18.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Convex Finance (CVX)?
Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.
Convex Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Convex Finance (CVX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Convex Finance (CVX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Convex Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Convex Finance (CVX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CVX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.