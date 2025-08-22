עוד על CVX

Convex Finance

Convex Finance מְחִיר(CVX)

Convex Finance (CVX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:02:31 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) מידע על מחיר (USD)

-1.39%

Convex Finance (CVX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.973. במהלך 24 השעות האחרונות, CVX נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.95 לבין שיא של $ 4.389, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 62.68817812800717, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.4333339308751847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVX השתנה ב -2.44% במהלך השעה האחרונה, -4.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Convex Finance (CVX) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Convex Finance הוא $ 393.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.39M. ההיצע במחזור של CVX הוא 99.16M, עם היצע כולל של 99918203.02488956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.98M.

Convex Finance (CVX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Convex Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.18765-4.51%
30 ימים$ -1.843-31.69%
60 ימים$ +1.535+62.96%
90 ימים$ +0.609+18.10%
Convex Finance שינוי מחיר היום

היום,CVX רשם שינוי של $ -0.18765 (-4.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Convex Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.843 (-31.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Convex Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CVX ראה שינוי של $ +1.535 (+62.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Convex Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.609 (+18.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Convex Finance (CVX)?

בדוק את Convex Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהConvex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Convex Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCVX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Convex Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךConvex Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Convex Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Convex Finance (CVX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Convex Finance (CVX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Convex Finance.

בדוק את Convex Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Convex Finance (CVX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Convex Finance (CVX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CVX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Convex Finance (CVX)

מחפש איך לקנותConvex Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Convex Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CVX למטבעות מקומיים

Convex Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Convex Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרConvex Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Convex Finance

כמה שווה Convex Finance (CVX) היום?
החי CVXהמחיר ב USD הוא 3.973 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CVX ל USD?
המחיר הנוכחי של CVX ל USD הוא $ 3.973. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Convex Finance?
שווי השוק של CVX הוא $ 393.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CVX?
ההיצע במחזור של CVX הוא 99.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CVX?
‏‏CVX השיג מחיר שיא (ATH) של 62.68817812800717 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CVX?
CVX ‏‏רשם מחירATL של 1.4333339308751847 USD.
מהו נפח המסחר של CVX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CVX הוא $ 1.39M USD.
האם CVX יעלה השנה?
CVX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CVX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:02:31 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

