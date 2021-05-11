קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CASPER, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על CASPER, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על CSPR

CSPR מידע על מחיר

מה זה CSPR

CSPR מסמך לבן

CSPR אתר רשמי

CSPR טוקניומיקה

CSPR תחזית מחיר

CSPR היסטוריה

CSPR מדריך קנייה

CSPRממיר מטבעות לפיאט

CSPR ספוט

CSPR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CASPER (CSPR) ניתוח טכני היום

CASPER (CSPR) ניתוח טכני היום

דף CASPER הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CSPR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של CASPER למטה.

CASPER (CSPR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002617--+10.14%+64.69%-6.71%
למידע נוסף על CASPER מחיר

CASPER אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של CASPER במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 6
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 3קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002629
0.002629
R2
0.002629
0.002628
R1
0.002628
0.002628
PP
0.002628
0.002628
S1
0.002627
0.002627
S2
0.002627
0.002627
S3
0.002626
0.002627

CASPER אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$0.78 M
$0.96 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.26 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

CASPER זרימת הון

זרימת נטו פנימהCSPRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.00
2026-08-20$0.16 M0.00
2026-08-19-$0.10 M0.00
2026-08-18$0.06 M0.00
2026-08-17$0.46 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על CASPER

סחור ב CASPER (CSPR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב CASPER מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCSPR
$0.002617
$0.002617$0.002617
-1.20%
43.94M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CSPR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.002617 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.