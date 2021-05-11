CASPER (CSPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CASPER (CSPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CASPER (CSPR) מידע Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. אתר רשמי: https://casper.network/ מסמך לבן: https://www.casper.network/core-features-casper-network סייר בלוקים: https://cspr.live/ קנה CSPRעכשיו!

CASPER (CSPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CASPER (CSPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 135.26M $ 135.26M $ 135.26M ההיצע הכולל: $ 13.83B $ 13.83B $ 13.83B אספקה במחזור: $ 13.36B $ 13.36B $ 13.36B FDV (שווי מדולל מלא): $ 140.04M $ 140.04M $ 140.04M שיא כל הזמנים: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 שפל כל הזמנים: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 מחיר נוכחי: $ 0.010123 $ 0.010123 $ 0.010123 למידע נוסף על CASPER (CSPR) מחיר

CASPER (CSPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CASPER (CSPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CSPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CSPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CSPRטוקניומיקה, חקרו אתCSPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CSPR מעוניין להוסיף את CASPER (CSPR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CSPR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CSPR ב-MEXC עכשיו!

CASPER (CSPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CSPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CSPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

CSPR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CSPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CSPRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

