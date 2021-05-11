עוד על CSPR

CASPER סֵמֶל

CASPER מְחִיר(CSPR)

1 CSPR ל USDמחיר חי:

$0.010282
$0.010282$0.010282
-2.06%1D
USD
CASPER (CSPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:19:46 (UTC+8)

CASPER (CSPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.009926
$ 0.009926$ 0.009926
24 שעות נמוך
$ 0.010892
$ 0.010892$ 0.010892
גבוה 24 שעות

$ 0.009926
$ 0.009926$ 0.009926

$ 0.010892
$ 0.010892$ 0.010892

$ 1.36330943
$ 1.36330943$ 1.36330943

$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495$ 0.006247679314270495

+1.13%

-2.06%

+1.55%

+1.55%

CASPER (CSPR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010283. במהלך 24 השעות האחרונות, CSPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009926 לבין שיא של $ 0.010892, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36330943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006247679314270495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSPR השתנה ב +1.13% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CASPER (CSPR) מידע שוק

No.300

$ 137.34M
$ 137.34M$ 137.34M

$ 84.97K
$ 84.97K$ 84.97K

$ 142.20M
$ 142.20M$ 142.20M

13.36B
13.36B 13.36B

13,828,229,989
13,828,229,989 13,828,229,989

2021-05-11 00:00:00

CSPR

שווי השוק הנוכחי של CASPER הוא $ 137.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.97K. ההיצע במחזור של CSPR הוא 13.36B, עם היצע כולל של 13828229989. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.20M.

CASPER (CSPR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CASPERהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00021626-2.06%
30 ימים$ -0.001687-14.10%
60 ימים$ -0.001091-9.60%
90 ימים$ -0.005531-34.98%
CASPER שינוי מחיר היום

היום,CSPR רשם שינוי של $ -0.00021626 (-2.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CASPER שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001687 (-14.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CASPER שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSPR ראה שינוי של $ -0.001091 (-9.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CASPER שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005531 (-34.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CASPER (CSPR)?

בדוק את CASPER עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CASPERההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCSPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים CASPERאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCASPER לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

CASPERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CASPER (CSPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CASPER (CSPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CASPER.

בדוק את CASPER תחזית המחיר עכשיו‏!

CASPER (CSPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CASPER (CSPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CASPER (CSPR)

מחפש איך לקנותCASPER? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CASPERב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CSPR למטבעות מקומיים

1 CASPER(CSPR) ל VND
270.597145
1 CASPER(CSPR) ל AUD
A$0.01583582
1 CASPER(CSPR) ל GBP
0.00760942
1 CASPER(CSPR) ל EUR
0.00874055
1 CASPER(CSPR) ל USD
$0.010283
1 CASPER(CSPR) ל MYR
RM0.0431886
1 CASPER(CSPR) ל TRY
0.421603
1 CASPER(CSPR) ל JPY
¥1.511601
1 CASPER(CSPR) ל ARS
ARS$13.60183825
1 CASPER(CSPR) ל RUB
0.83127772
1 CASPER(CSPR) ל INR
0.90027665
1 CASPER(CSPR) ל IDR
Rp165.85481549
1 CASPER(CSPR) ל KRW
14.28185304
1 CASPER(CSPR) ל PHP
0.58263478
1 CASPER(CSPR) ל EGP
￡E.0.4987255
1 CASPER(CSPR) ל BRL
R$0.05573386
1 CASPER(CSPR) ל CAD
C$0.01419054
1 CASPER(CSPR) ל BDT
1.25102978
1 CASPER(CSPR) ל NGN
15.72322115
1 CASPER(CSPR) ל COP
$41.29714498
1 CASPER(CSPR) ל ZAR
R.0.18067231
1 CASPER(CSPR) ל UAH
0.42623035
1 CASPER(CSPR) ל VES
Bs1.43962
1 CASPER(CSPR) ל CLP
$9.87168
1 CASPER(CSPR) ל PKR
Rs2.91543616
1 CASPER(CSPR) ל KZT
5.50181632
1 CASPER(CSPR) ל THB
฿0.33358052
1 CASPER(CSPR) ל TWD
NT$0.31342584
1 CASPER(CSPR) ל AED
د.إ0.03773861
1 CASPER(CSPR) ל CHF
Fr0.0082264
1 CASPER(CSPR) ל HKD
HK$0.08031023
1 CASPER(CSPR) ל AMD
֏3.93674372
1 CASPER(CSPR) ל MAD
.د.م0.092547
1 CASPER(CSPR) ל MXN
$0.19157229
1 CASPER(CSPR) ל SAR
ريال0.03856125
1 CASPER(CSPR) ל PLN
0.03743012
1 CASPER(CSPR) ל RON
лв0.04431973
1 CASPER(CSPR) ל SEK
kr0.09789416
1 CASPER(CSPR) ל BGN
лв0.01717261
1 CASPER(CSPR) ל HUF
Ft3.4951917
1 CASPER(CSPR) ל CZK
0.21573734
1 CASPER(CSPR) ל KWD
د.ك0.003136315
1 CASPER(CSPR) ל ILS
0.03465371
1 CASPER(CSPR) ל AOA
Kz9.37367431
1 CASPER(CSPR) ל BHD
.د.ب0.003876691
1 CASPER(CSPR) ל BMD
$0.010283
1 CASPER(CSPR) ל DKK
kr0.06560554
1 CASPER(CSPR) ל HNL
L0.26920894
1 CASPER(CSPR) ל MUR
0.46931612
1 CASPER(CSPR) ל NAD
$0.18026099
1 CASPER(CSPR) ל NOK
kr0.10375547
1 CASPER(CSPR) ל NZD
$0.0174811
1 CASPER(CSPR) ל PAB
B/.0.010283
1 CASPER(CSPR) ל PGK
K0.04339426
1 CASPER(CSPR) ל QAR
ر.ق0.03732729
1 CASPER(CSPR) ל RSD
дин.1.02953396

CASPER מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של CASPER, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCASPER הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CASPER

כמה שווה CASPER (CSPR) היום?
החי CSPRהמחיר ב USD הוא 0.010283 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSPR ל USD?
המחיר הנוכחי של CSPR ל USD הוא $ 0.010283. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CASPER?
שווי השוק של CSPR הוא $ 137.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSPR?
ההיצע במחזור של CSPR הוא 13.36B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSPR?
‏‏CSPR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.36330943 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSPR?
CSPR ‏‏רשם מחירATL של 0.006247679314270495 USD.
מהו נפח המסחר של CSPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSPR הוא $ 84.97K USD.
האם CSPR יעלה השנה?
CSPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:19:46 (UTC+8)

כתב ויתור

