Carbon Browser (CSIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003496. במהלך 24 השעות האחרונות, CSIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003449 לבין שיא של $ 0.003633, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43147586530127835, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003208326372586869.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSIX השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Carbon Browser (CSIX) מידע שוק
No.1996
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
$ 43.46K
$ 43.46K$ 43.46K
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
396.59M
396.59M 396.59M
939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558
BSC
שווי השוק הנוכחי של Carbon Browser הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.46K. ההיצע במחזור של CSIX הוא 396.59M, עם היצע כולל של 939599261.3839558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.
Carbon Browser (CSIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Carbon Browserהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00002394
-0.67%
30 ימים
$ -0.000504
-12.60%
60 ימים
$ -0.000464
-11.72%
90 ימים
$ -0.003424
-49.48%
Carbon Browser שינוי מחיר היום
היום,CSIX רשם שינוי של $ -0.00002394 (-0.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Carbon Browser שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000504 (-12.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Carbon Browser שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSIX ראה שינוי של $ -0.000464 (-11.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Carbon Browser שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003424 (-49.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Carbon Browser (CSIX)?
Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.
Carbon Browser זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Carbon Browserההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCSIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Carbon Browserאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCarbon Browser לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Carbon Browserתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Carbon Browser (CSIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carbon Browser (CSIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carbon Browser.
הבנת הטוקנומיקה של Carbon Browser (CSIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Carbon Browser (CSIX)
מחפש איך לקנותCarbon Browser? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Carbon Browserב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.