Carbon Browser סֵמֶל

Carbon Browser מְחִיר(CSIX)

1 CSIX ל USDמחיר חי:

$0.003496
$0.003496$0.003496
-0.68%1D
USD
Carbon Browser (CSIX) טבלת מחירים חיה
Carbon Browser (CSIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003449
$ 0.003449$ 0.003449
24 שעות נמוך
$ 0.003633
$ 0.003633$ 0.003633
גבוה 24 שעות

$ 0.003449
$ 0.003449$ 0.003449

$ 0.003633
$ 0.003633$ 0.003633

$ 0.43147586530127835
$ 0.43147586530127835$ 0.43147586530127835

$ 0.003208326372586869
$ 0.003208326372586869$ 0.003208326372586869

-0.40%

-0.67%

-0.69%

-0.69%

Carbon Browser (CSIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003496. במהלך 24 השעות האחרונות, CSIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003449 לבין שיא של $ 0.003633, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.43147586530127835, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003208326372586869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSIX השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carbon Browser (CSIX) מידע שוק

No.1996

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 43.46K
$ 43.46K$ 43.46K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

396.59M
396.59M 396.59M

939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558

BSC

שווי השוק הנוכחי של Carbon Browser הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.46K. ההיצע במחזור של CSIX הוא 396.59M, עם היצע כולל של 939599261.3839558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.

Carbon Browser (CSIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Carbon Browserהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002394-0.67%
30 ימים$ -0.000504-12.60%
60 ימים$ -0.000464-11.72%
90 ימים$ -0.003424-49.48%
Carbon Browser שינוי מחיר היום

היום,CSIX רשם שינוי של $ -0.00002394 (-0.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Carbon Browser שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000504 (-12.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Carbon Browser שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CSIX ראה שינוי של $ -0.000464 (-11.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Carbon Browser שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003424 (-49.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Carbon Browser (CSIX)?

בדוק את Carbon Browser עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCarbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Carbon Browserההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCSIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Carbon Browserאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCarbon Browser לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Carbon Browserתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Carbon Browser (CSIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carbon Browser (CSIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carbon Browser.

בדוק את Carbon Browser תחזית המחיר עכשיו‏!

Carbon Browser (CSIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Carbon Browser (CSIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Carbon Browser (CSIX)

מחפש איך לקנותCarbon Browser? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Carbon Browserב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CSIX למטבעות מקומיים

1 Carbon Browser(CSIX) ל VND
91.99724
1 Carbon Browser(CSIX) ל AUD
A$0.00538384
1 Carbon Browser(CSIX) ל GBP
0.00258704
1 Carbon Browser(CSIX) ל EUR
0.0029716
1 Carbon Browser(CSIX) ל USD
$0.003496
1 Carbon Browser(CSIX) ל MYR
RM0.0146832
1 Carbon Browser(CSIX) ל TRY
0.143336
1 Carbon Browser(CSIX) ל JPY
¥0.513912
1 Carbon Browser(CSIX) ל ARS
ARS$4.618216
1 Carbon Browser(CSIX) ל RUB
0.28174264
1 Carbon Browser(CSIX) ל INR
0.30610976
1 Carbon Browser(CSIX) ל IDR
Rp56.38708888
1 Carbon Browser(CSIX) ל KRW
4.84881216
1 Carbon Browser(CSIX) ל PHP
0.19829312
1 Carbon Browser(CSIX) ל EGP
￡E.0.16948608
1 Carbon Browser(CSIX) ל BRL
R$0.01901824
1 Carbon Browser(CSIX) ל CAD
C$0.00482448
1 Carbon Browser(CSIX) ל BDT
0.42140784
1 Carbon Browser(CSIX) ל NGN
5.33737816
1 Carbon Browser(CSIX) ל COP
$13.984
1 Carbon Browser(CSIX) ל ZAR
R.0.06124992
1 Carbon Browser(CSIX) ל UAH
0.14319616
1 Carbon Browser(CSIX) ל VES
Bs0.48944
1 Carbon Browser(CSIX) ל CLP
$3.352664
1 Carbon Browser(CSIX) ל PKR
Rs0.98311016
1 Carbon Browser(CSIX) ל KZT
1.86252896
1 Carbon Browser(CSIX) ל THB
฿0.11341024
1 Carbon Browser(CSIX) ל TWD
NT$0.10648816
1 Carbon Browser(CSIX) ל AED
د.إ0.01283032
1 Carbon Browser(CSIX) ל CHF
Fr0.0027968
1 Carbon Browser(CSIX) ל HKD
HK$0.02730376
1 Carbon Browser(CSIX) ל AMD
֏1.32372544
1 Carbon Browser(CSIX) ל MAD
.د.م0.03135912
1 Carbon Browser(CSIX) ל MXN
$0.06516544
1 Carbon Browser(CSIX) ל SAR
ريال0.01311
1 Carbon Browser(CSIX) ל PLN
0.01272544
1 Carbon Browser(CSIX) ל RON
лв0.01506776
1 Carbon Browser(CSIX) ל SEK
kr0.03328192
1 Carbon Browser(CSIX) ל BGN
лв0.00583832
1 Carbon Browser(CSIX) ל HUF
Ft1.1870668
1 Carbon Browser(CSIX) ל CZK
0.07334608
1 Carbon Browser(CSIX) ל KWD
د.ك0.00106628
1 Carbon Browser(CSIX) ל ILS
0.01178152
1 Carbon Browser(CSIX) ל AOA
Kz3.18684872
1 Carbon Browser(CSIX) ל BHD
.د.ب0.001317992
1 Carbon Browser(CSIX) ל BMD
$0.003496
1 Carbon Browser(CSIX) ל DKK
kr0.02226952
1 Carbon Browser(CSIX) ל HNL
L0.09065128
1 Carbon Browser(CSIX) ל MUR
0.15955744
1 Carbon Browser(CSIX) ל NAD
$0.06111008
1 Carbon Browser(CSIX) ל NOK
kr0.0353096
1 Carbon Browser(CSIX) ל NZD
$0.0059432
1 Carbon Browser(CSIX) ל PAB
B/.0.003496
1 Carbon Browser(CSIX) ל PGK
K0.01461328
1 Carbon Browser(CSIX) ל QAR
ر.ق0.01262056
1 Carbon Browser(CSIX) ל RSD
дин.0.3501244

Carbon Browser מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Carbon Browser, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCarbon Browser הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Carbon Browser

כמה שווה Carbon Browser (CSIX) היום?
החי CSIXהמחיר ב USD הוא 0.003496 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSIX ל USD?
המחיר הנוכחי של CSIX ל USD הוא $ 0.003496. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Carbon Browser?
שווי השוק של CSIX הוא $ 1.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSIX?
ההיצע במחזור של CSIX הוא 396.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSIX?
‏‏CSIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.43147586530127835 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSIX?
CSIX ‏‏רשם מחירATL של 0.003208326372586869 USD.
מהו נפח המסחר של CSIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSIX הוא $ 43.46K USD.
האם CSIX יעלה השנה?
CSIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Carbon Browser (CSIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

