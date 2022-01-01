Carbon Browser (CSIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Carbon Browser (CSIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Carbon Browser (CSIX) מידע Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. אתר רשמי: https://carbon.website/ מסמך לבן: https://carbon.website/whitepaper/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 קנה CSIXעכשיו!

Carbon Browser (CSIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Carbon Browser (CSIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M ההיצע הכולל: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M אספקה במחזור: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M שיא כל הזמנים: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 שפל כל הזמנים: $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 מחיר נוכחי: $ 0.00358 $ 0.00358 $ 0.00358 למידע נוסף על Carbon Browser (CSIX) מחיר

Carbon Browser (CSIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Carbon Browser (CSIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CSIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CSIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CSIXטוקניומיקה, חקרו אתCSIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CSIX מעוניין להוסיף את Carbon Browser (CSIX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CSIX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CSIX ב-MEXC עכשיו!

Carbon Browser (CSIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CSIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CSIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

CSIX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CSIX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSIX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CSIXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

