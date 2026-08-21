Cronos (CRO) ניתוח טכני היום דף Cronos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CRO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cronos למטה. הירשם

Cronos (CRO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05283 -- +12.28% -9.77% -22.06%

Cronos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cronos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 5 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05291 0.05287 R2 0.05287 0.05285 R1 0.05286 0.05284 PP 0.05282 0.05282 S1 0.0528 0.05279 S2 0.05276 0.05278 S3 0.05274 0.05276

Cronos אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.17M $4.57 M $4.74 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $0.72 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.80 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $1.40 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.45 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Cronos זרימת הון זרימת נטו פנימה CROUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.10 M 0.05 2026-08-20 $0.29 M 0.06 2026-08-19 $0.09 M 0.05 2026-08-18 -$0.26 M 0.05 2026-08-17 $0.02 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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