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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cronos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Cronos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Cronos (CRO) ניתוח טכני היום

Cronos (CRO) ניתוח טכני היום

דף Cronos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CRO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Cronos למטה.

Cronos (CRO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05283--+12.28%-9.77%-22.06%
למידע נוסף על Cronos מחיר

Cronos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Cronos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 5
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 4קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05291
0.05287
R2
0.05287
0.05285
R1
0.05286
0.05284
PP
0.05282
0.05282
S1
0.0528
0.05279
S2
0.05276
0.05278
S3
0.05274
0.05276

Cronos אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$4.57 M
$4.74 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.72 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.80 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.45 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Cronos זרימת הון

זרימת נטו פנימהCROUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.10 M0.05
2026-08-20$0.29 M0.06
2026-08-19$0.09 M0.05
2026-08-18-$0.26 M0.05
2026-08-17$0.02 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Cronos (CRO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Cronos מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCRO
$0.05283
$0.05283$0.05283
-3.92%
4.86M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.05283 USD

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