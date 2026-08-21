COTI (COTI) ניתוח טכני היום דף COTI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COTI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של COTI למטה. הירשם

COTI (COTI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.009914 -- -3.53% +31.45% -20.25%

COTI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של COTI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 21 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.009904 0.009903 R2 0.009903 0.009903 R1 0.009903 0.009903 PP 0.009902 0.009902 S1 0.009902 0.009902 S2 0.009901 0.009902 S3 0.009901 0.009901

COTI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.13M $9.00 M $9.13 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.07M קניות פעילות ל-3 ימים $0.97 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.91 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.11M קניות פעילות ל-7 ימים $3.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. COTI זרימת הון זרימת נטו פנימה COTIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.01 2026-08-20 -$0.09 M 0.01 2026-08-19 -$0.09 M 0.01 2026-08-18 -$0.11 M 0.01 2026-08-17 -$0.10 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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