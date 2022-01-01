COTI (COTI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי COTI (COTI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

COTI (COTI) מידע COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn't rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. אתר רשמי: https://coti.io/ מסמך לבן: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.coti.io/

COTI (COTI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור COTI (COTI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 120.38M $ 120.38M $ 120.38M ההיצע הכולל: $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B אספקה במחזור: $ 2.32B $ 2.32B $ 2.32B FDV (שווי מדולל מלא): $ 255.07M $ 255.07M $ 255.07M שיא כל הזמנים: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 שפל כל הזמנים: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 מחיר נוכחי: $ 0.05195 $ 0.05195 $ 0.05195 למידע נוסף על COTI (COTI) מחיר

COTI (COTI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של COTI (COTI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COTI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COTIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COTIטוקניומיקה, חקרו אתCOTIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

