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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על COQ INU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על COQ INU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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COQ INU (COQ) ניתוח טכני היום

COQ INU (COQ) ניתוח טכני היום

דף COQ INU הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של COQ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של COQ INU למטה.

COQ INU (COQ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00000008105--+5.46%-7.65%-39.69%
למידע נוסף על COQ INU מחיר

COQ INU זרימת הון

זרימת נטו פנימהCOQUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOQ
$0.00000008105
$0.00000008105$0.00000008105
+0.89%
740.57B (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

COQ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COQ
COQ
USD
USD

1 COQ = 0.0000 USD

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