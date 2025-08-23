COQ INU (COQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000005322. במהלך 24 השעות האחרונות, COQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000005254 לבין שיא של $ 0.0000005943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000006466899448268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000320111495.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COQ השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
COQ INU (COQ) מידע שוק
$ 36.95M
$ 87.83K
$ 36.95M
69.42T
69,420,000,000,000
69,420,000,000,000
100.00%
AVAX_CCHAIN
שווי השוק הנוכחי של COQ INU הוא $ 36.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.83K. ההיצע במחזור של COQ הוא 69.42T, עם היצע כולל של 69420000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.95M.
COQ INU (COQ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של COQ INUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000040058
-7.00%
30 ימים
$ -0.0000002699
-33.65%
60 ימים
$ +0.0000000685
+14.77%
90 ימים
$ -0.0000003171
-37.34%
COQ INU שינוי מחיר היום
היום,COQ רשם שינוי של $ -0.000000040058 (-7.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
COQ INU שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000002699 (-33.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
COQ INU שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,COQ ראה שינוי של $ +0.0000000685 (+14.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
COQ INU שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000003171 (-37.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COQ INU (COQ)?
Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.
Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCOQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים COQ INUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCOQ INU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
COQ INUתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה COQ INU (COQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COQ INU (COQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COQ INU.
הבנת הטוקנומיקה של COQ INU (COQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות COQ INU (COQ)
מחפש איך לקנותCOQ INU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COQ INUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.