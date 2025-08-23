עוד על COQ

COQ INU סֵמֶל

COQ INU מְחִיר(COQ)

1 COQ ל USDמחיר חי:

$0.0000005322
$0.0000005322$0.0000005322
-7.00%1D
USD
COQ INU (COQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:31:44 (UTC+8)

COQ INU (COQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000005254
$ 0.0000005254$ 0.0000005254
24 שעות נמוך
$ 0.0000005943
$ 0.0000005943$ 0.0000005943
גבוה 24 שעות

$ 0.0000005254
$ 0.0000005254$ 0.0000005254

$ 0.0000005943
$ 0.0000005943$ 0.0000005943

$ 0.000006466899448268
$ 0.000006466899448268$ 0.000006466899448268

$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495$ 0.000000000320111495

-0.29%

-7.00%

-10.09%

-10.09%

COQ INU (COQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000005322. במהלך 24 השעות האחרונות, COQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000005254 לבין שיא של $ 0.0000005943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000006466899448268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000320111495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COQ השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COQ INU (COQ) מידע שוק

No.673

$ 36.95M
$ 36.95M$ 36.95M

$ 87.83K
$ 87.83K$ 87.83K

$ 36.95M
$ 36.95M$ 36.95M

69.42T
69.42T 69.42T

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000 69,420,000,000,000

100.00%

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של COQ INU הוא $ 36.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.83K. ההיצע במחזור של COQ הוא 69.42T, עם היצע כולל של 69420000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.95M.

COQ INU (COQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של COQ INUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000040058-7.00%
30 ימים$ -0.0000002699-33.65%
60 ימים$ +0.0000000685+14.77%
90 ימים$ -0.0000003171-37.34%
COQ INU שינוי מחיר היום

היום,COQ רשם שינוי של $ -0.000000040058 (-7.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

COQ INU שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000002699 (-33.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

COQ INU שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COQ ראה שינוי של $ +0.0000000685 (+14.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

COQ INU שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000003171 (-37.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COQ INU (COQ)?

בדוק את COQ INU עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCOQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול COQ INUההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים COQ INUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCOQ INU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

COQ INUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COQ INU (COQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COQ INU (COQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COQ INU.

בדוק את COQ INU תחזית המחיר עכשיו‏!

COQ INU (COQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COQ INU (COQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות COQ INU (COQ)

מחפש איך לקנותCOQ INU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COQ INUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COQ למטבעות מקומיים

COQ INU מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של COQ INU, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCOQ INU הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על COQ INU

כמה שווה COQ INU (COQ) היום?
החי COQהמחיר ב USD הוא 0.0000005322 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COQ ל USD?
המחיר הנוכחי של COQ ל USD הוא $ 0.0000005322. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COQ INU?
שווי השוק של COQ הוא $ 36.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COQ?
ההיצע במחזור של COQ הוא 69.42T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COQ?
‏‏COQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000006466899448268 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COQ?
COQ ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000320111495 USD.
מהו נפח המסחר של COQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COQ הוא $ 87.83K USD.
האם COQ יעלה השנה?
COQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:31:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

COQ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

COQ
COQ
USD
USD

1 COQ = 0.000000 USD

מסחרCOQ

USDTCOQ
$0.0000005322
$0.0000005322$0.0000005322
-7.12%

