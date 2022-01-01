COQ INU (COQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי COQ INU (COQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

COQ INU (COQ) מידע Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. אתר רשמי: https://www.coqinu.com/ מסמך לבן: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 קנה COQעכשיו!

COQ INU (COQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור COQ INU (COQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M ההיצע הכולל: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T אספקה במחזור: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (שווי מדולל מלא): $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M שיא כל הזמנים: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 מחיר נוכחי: $ 0.0000005042 $ 0.0000005042 $ 0.0000005042 למידע נוסף על COQ INU (COQ) מחיר

COQ INU (COQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של COQ INU (COQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COQטוקניומיקה, חקרו אתCOQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COQ מעוניין להוסיף את COQ INU (COQ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COQ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות COQ ב-MEXC עכשיו!

COQ INU (COQ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COQעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COQ עכשיו את היסטוריית המחירים!

COQ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COQ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COQ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COQעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

