Cope מחיר היום

מחיר Cope (COPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004856, עם שינוי של 7.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPE ל USD הוא $ 0.0004856 לכל COPE.

Cope כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COPE. ב‑24 השעות האחרונות, COPE סחר בין $ 0.0004708 (נמוך) ל $ 0.0006211 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COPE נע ב -2.61% בשעה האחרונה ו -19.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.05K.

Cope (COPE) מידע שוק

שווי שוק -- נפח (24 שעות) $ 57.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00 אספקת מחזור -- אספקה כוללת -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Cope הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.05K. ההיצע במחזור של COPE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.