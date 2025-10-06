Clippy מחיר היום

מחיר Clippy (CLIPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0.001584, עם שינוי של 38.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPPY ל USD הוא $ 0.001584 לכל CLIPPY.

Clippy כרגע מדורג במקום #3811 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPPY סחר בין $ 0.001111 (נמוך) ל $ 0.001793 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.002493578943262639, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005534295151714.

ביצועים לטווח קצר, CLIPPY נע ב +10.84% בשעה האחרונה ו +216.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.01K.

Clippy (CLIPPY) מידע שוק

דירוג No.3811 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.01K$ 55.01K $ 55.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 999,999,890 999,999,890 999,999,890 אספקה כוללת 999,999,890 999,999,890 999,999,890 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Clippy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.01K. ההיצע במחזור של CLIPPY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999890. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.