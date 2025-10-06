Clippy מְחִיר(CLIPPY)
מחיר Clippy (CLIPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0.001584, עם שינוי של 38.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPPY ל USD הוא $ 0.001584 לכל CLIPPY.
Clippy כרגע מדורג במקום #3811 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPPY סחר בין $ 0.001111 (נמוך) ל $ 0.001793 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.002493578943262639, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005534295151714.
ביצועים לטווח קצר, CLIPPY נע ב +10.84% בשעה האחרונה ו +216.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.01K.
שווי השוק הנוכחי של Clippy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.01K. ההיצע במחזור של CLIPPY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999890. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.
עקוב אחר שינויי המחירים של Clippyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00043899
|+38.34%
|30 ימים
|$ +0.001084
|+216.80%
|60 ימים
|$ +0.001084
|+216.80%
|90 ימים
|$ +0.001084
|+216.80%
היום,CLIPPY רשם שינוי של $ +0.00043899 (+38.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001084 (+216.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLIPPY ראה שינוי של $ +0.001084 (+216.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001084 (+216.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clippy (CLIPPY)?
בדוק את Clippy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של Clippy עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
למובן מעמיק יותר של Clippy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|01-22 19:16:51
|עדכוני תעשייה
אופציות קריפטו בשווי של למעלה מ-2.1 מiliארד דולר פוקעות מחר, נקודת הכאב המקסימלית של BTC ב-92,000$
|01-22 13:05:02
|עדכוני תעשייה
קרנות ETF ספוט של Ethereum בארה"ב רשמו אתמול יציאות נטו של 287 מיליון דולר, מה שמסמן יומיים רצופים של מסחר עם יציאות נטו
|01-22 12:06:30
|עדכוני תעשייה
רגשות ההפקדה של ביטקוין מתגברים, עם זרימה נטו של 7,111.20 BTC ל-CEX ב-24 השעות האחרונות
|01-20 22:09:49
|עדכוני תעשייה
זהב ספוט זינק בטווח הקצר, פרץ את רף $4,740/oz, והגיע לשיא חדש
|01-20 13:14:57
|עדכוני תעשייה
הערות טראמפ על מכסי האיחוד האירופי, הזהב שובר שיא חדש לכל הזמנים, Bitcoin יורד לזמן קצר
|01-19 16:31:41
|עדכוני תעשייה
מגזר הפרטיות רואה עלייה שרשרתית, DUSK זינק מעל 120% ביום אחד
סְכוּם
1 CLIPPY = 0.001584 USD