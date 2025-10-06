ExchangeDEX+
מחיר Clippy בזמן אמת היום הוא 0.001584 USD.CLIPPY שווי השוק הוא 0 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר CLIPPY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על CLIPPY

CLIPPY מידע על מחיר

מה זה CLIPPY

CLIPPY אתר רשמי

CLIPPY טוקניומיקה

CLIPPY תחזית מחיר

CLIPPY היסטוריה

CLIPPY מדריך קנייה

CLIPPYממיר מטבעות לפיאט

CLIPPY ספוט

CLIPPY חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Clippy סֵמֶל

Clippy מְחִיר(CLIPPY)

1 CLIPPY ל USDמחיר חי:

$0.001584
$0.001584
+38.34%1D
USD
Clippy (CLIPPY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-01-23 14:42:40 (UTC+8)

Clippy מחיר היום

מחיר Clippy (CLIPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0.001584, עם שינוי של 38.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPPY ל USD הוא $ 0.001584 לכל CLIPPY.

Clippy כרגע מדורג במקום #3811 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPPY סחר בין $ 0.001111 (נמוך) ל $ 0.001793 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.002493578943262639, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005534295151714.

ביצועים לטווח קצר, CLIPPY נע ב +10.84% בשעה האחרונה ו +216.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.01K.

Clippy (CLIPPY) מידע שוק

No.3811

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.01K
$ 55.01K

$ 1.58M
$ 1.58M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Clippy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.01K. ההיצע במחזור של CLIPPY הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999890. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.

Clippy היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001111
$ 0.001111
24 שעות נמוך
$ 0.001793
$ 0.001793
גבוה 24 שעות

$ 0.001111
$ 0.001111

$ 0.001793
$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

+10.84%

+38.34%

+216.80%

+216.80%

Clippy (CLIPPY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Clippyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00043899+38.34%
30 ימים$ +0.001084+216.80%
60 ימים$ +0.001084+216.80%
90 ימים$ +0.001084+216.80%
Clippy שינוי מחיר היום

היום,CLIPPY רשם שינוי של $ +0.00043899 (+38.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Clippy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001084 (+216.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Clippy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLIPPY ראה שינוי של $ +0.001084 (+216.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Clippy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001084 (+216.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Clippy (CLIPPY)?

בדוק את Clippy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Clippy

Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CLIPPY הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Clippy עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Clippy תגיע ב 2026–2027? בקר בדף CLIPPY תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Clippy תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Clippy

מוכן להתחיל עם Clippy? קניית CLIPPY מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Clippy. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Clippy (CLIPPY) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-0.00 אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וClippyיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Clippy (CLIPPY) מדריך

מה אפשר לעשות עם Clippy

החזקת Clippy מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Clippy (CLIPPY) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

Clippy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Clippy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרClippy הרשמי
חסום סייר

גלה עוד על Clippy

CLIPPY USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב CLIPPY עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של CLIPPY USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Clippy (CLIPPY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Clippy מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCLIPPY
$0.001584
$0.001584
+37.38%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00004926

$0.010460

$0.02848

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

