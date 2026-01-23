Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר (USD)
קבל Clippy תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה CLIPPY עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.
*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.
Clippy תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD)
בהתבסס על התחזית שלך, Clippy עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001549 ב 2026.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה)
בהתבסס על התחזית שלך, Clippy עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001626 ב 2027.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים)
על פי מודל תחזית המחיר, CLIPPY צפוי להגיע ל $ 0.001707 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים)
על פי מודל תחזית המחיר, CLIPPY צפוי להגיע ל $ 0.001793 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים)
על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של CLIPPY ב 2030 הוא $ 0.001882, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Clippy עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003066.Clippy (CLIPPY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Clippy עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004995.
- 2026$ 0.0015490.00%
- 2027$ 0.0016265.00%
- 2028$ 0.00170710.25%
- 2029$ 0.00179315.76%
- 2030$ 0.00188221.55%
- 2031$ 0.00197627.63%
- 2032$ 0.00207534.01%
- 2033$ 0.00217940.71%
- 2034$ 0.00228847.75%
- 2035$ 0.00240355.13%
- 2036$ 0.00252362.89%
- 2037$ 0.00264971.03%
- 2038$ 0.00278179.59%
- 2039$ 0.00292088.56%
- 2040$ 0.00306697.99%
- 2050$ 0.004995222.51%
לטווח קצר Clippy תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום
- January 23, 2026(הַיוֹם)$ 0.0015490.00%
- January 24, 2026(מחר)$ 0.0015490.01%
- January 30, 2026(השבוע)$ 0.0015500.10%
- February 22, 2026(30 ימים)$ 0.0015550.41%
המחיר החזוי עבורCLIPPYב
עבור January 24, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורCLIPPY , בשימוש
לפיJanuary 30, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורCLIPPY , בשימוש
בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCLIPPY הוא
סטטיסטיקת מחירים נוכחית Clippy
+35.28%
--
איך לקנות Clippy (CLIPPY)
מנסה לקנות CLIPPY? כעת ניתן לרכוש CLIPPY באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Clippy ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!למד כיצד לקנות CLIPPY עכשיו
Clippy מחיר היסטורי
על פי הנתונים העדכניים שנאספו בClippyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלClippy הוא 0.001549USD. היצע במחזור של Clippy(CLIPPY) הוא
- 24 שעות0.15%$ 0.000206$ 0.001722$ 0.001111
- 7 ימים2.10%$ 0.001049$ 0.001793$ 0.0005
- 30 ימים2.10%$ 0.001049$ 0.001793$ 0.0005
ב-24 השעות האחרונות,Clippy הראה תנועת מחירים של
במהלך 7 הימים האחרונים,Clippy נסחר בשיא של
בחודש האחרון,Clippy חווה
בדוק את ההיסטוריה המלאה של Clippy המחיר למגמות מפורטות ב MEXCצפה CLIPPY בהיסטוריית המחירים המלאה
איך Clippy (CLIPPY) מודול חיזוי מחיר עובד?
Clippy מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CLIPPYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.
התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךClippy לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.
לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CLIPPY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.
ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Clippy. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.
המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCLIPPY .
אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים
כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:
ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.
להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.
אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCLIPPY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.
התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Clippy.
מדוע CLIPPY חיזוי מחירים חשוב?
CLIPPY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:
פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.
הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.
ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.
פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.
תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.
מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.
מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.
שאלות נפוצות (FAQ):
כתב ויתור
התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.
יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.
על מה הסנטימנט שלך Clippy?
- שורי מאוד
- שורי
- נֵטרָלִי
- דוּבִּי
- דובי מאוד
אסימונים הפופולריים במגמה
מצא תחזיות מחירים עבור האסימונים הפופולריים ביותר של היום.
אסימוני נפח מסחר מובילים
גלה תחזיות שוק עבור האסימונים עם נפחי המסחר הגבוהים ביותר.
אסימונים שנוספו לאחרונה
היה הראשון לגלות תחזיות מחירים עבור אסימונים חדשים שזה עתה הונפקו.
המרוויחים המובילים
חקור את תחזיות המחיר של המרוויחים הגדולים ב 24 השעות האחרונות.