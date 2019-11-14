Nervos Network (CKB) ניתוח טכני היום דף Nervos Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CKB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nervos Network למטה. הירשם

Nervos Network (CKB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0008792 -- +6.98% -3.85% -37.38%

Nervos Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nervos Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 1 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000881 0.00088 R2 0.00088 0.00088 R1 0.00088 0.00088 PP 0.000879 0.000879 S1 0.000879 0.000879 S2 0.000878 0.000879 S3 0.000878 0.000878

Nervos Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.82M $9.35 M $8.53 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.09 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Nervos Network זרימת הון זרימת נטו פנימה CKBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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