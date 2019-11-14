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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nervos Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nervos Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Nervos Network (CKB) ניתוח טכני היום

Nervos Network (CKB) ניתוח טכני היום

דף Nervos Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CKB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nervos Network למטה.

Nervos Network (CKB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0008792--+6.98%-3.85%-37.38%
למידע נוסף על Nervos Network מחיר

Nervos Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nervos Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 1
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000881
0.00088
R2
0.00088
0.00088
R1
0.00088
0.00088
PP
0.000879
0.000879
S1
0.000879
0.000879
S2
0.000878
0.000879
S3
0.000878
0.000878

Nervos Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.82M
$9.35 M
$8.53 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Nervos Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהCKBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Nervos Network

סחור ב Nervos Network (CKB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nervos Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCKB
$0.00088
$0.00088$0.00088
-1.27%
83.02M (USDT)
/USDCCKB
$0.0008794
$0.0008794$0.0008794
-1.35%
64.50M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CKB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.0008792 USD

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