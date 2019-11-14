Nervos Network (CKB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nervos Network (CKB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nervos Network (CKB) מידע The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. אתר רשמי: http://nervos.org/ מסמך לבן: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md סייר בלוקים: https://explorer.nervos.org/ קנה CKBעכשיו!

Nervos Network (CKB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nervos Network (CKB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 228.84M $ 228.84M $ 228.84M ההיצע הכולל: $ 47.89B $ 47.89B $ 47.89B אספקה במחזור: $ 47.15B $ 47.15B $ 47.15B FDV (שווי מדולל מלא): $ 232.44M $ 232.44M $ 232.44M שיא כל הזמנים: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 שפל כל הזמנים: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 מחיר נוכחי: $ 0.004854 $ 0.004854 $ 0.004854 למידע נוסף על Nervos Network (CKB) מחיר

Nervos Network (CKB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nervos Network (CKB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CKB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CKBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CKBטוקניומיקה, חקרו אתCKBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

