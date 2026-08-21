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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Manchester City Fan, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Manchester City Fan, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Manchester City Fan (CITY) ניתוח טכני היום

Manchester City Fan (CITY) ניתוח טכני היום

דף Manchester City Fan הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CITY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Manchester City Fan למטה.

Manchester City Fan (CITY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3651--+1.72%-6.46%-20.82%
למידע נוסף על Manchester City Fan מחיר

Manchester City Fan זרימת הון

זרימת נטו פנימהCITYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.36
2026-08-20$0.02 M0.36
2026-08-19-$0.02 M0.35
2026-08-18-$0.01 M0.35
2026-08-17$0.00 M0.35

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Manchester City Fan

סחור ב Manchester City Fan (CITY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Manchester City Fan מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCITY
$0.3651
$0.3651$0.3651
+1.67%
159.83K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CITY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CITY
CITY
USD
USD

1 CITY = 0.3651 USD

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