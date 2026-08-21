Manchester City Fan (CITY) ניתוח טכני היום דף Manchester City Fan הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CITY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Manchester City Fan למטה. הירשם

Manchester City Fan (CITY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3651 -- +1.72% -6.46% -20.82%

Manchester City Fan זרימת הון זרימת נטו פנימה CITYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.36 2026-08-20 $0.02 M 0.36 2026-08-19 -$0.02 M 0.35 2026-08-18 -$0.01 M 0.35 2026-08-17 $0.00 M 0.35 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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