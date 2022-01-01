Manchester City Fan (CITY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Manchester City Fan (CITY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Manchester City Fan (CITY) מידע $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. אתר רשמי: https://www.socios.com סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 קנה CITYעכשיו!

Manchester City Fan (CITY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Manchester City Fan (CITY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M ההיצע הכולל: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M אספקה במחזור: $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M שיא כל הזמנים: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 שפל כל הזמנים: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 מחיר נוכחי: $ 1.0085 $ 1.0085 $ 1.0085 למידע נוסף על Manchester City Fan (CITY) מחיר

Manchester City Fan (CITY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Manchester City Fan (CITY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CITY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CITYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CITYטוקניומיקה, חקרו אתCITYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Manchester City Fan (CITY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CITYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CITY עכשיו את היסטוריית המחירים!

CITY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CITY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CITY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CITYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

