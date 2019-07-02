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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chiliz, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Chiliz, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Chiliz (CHZ) ניתוח טכני היום

Chiliz (CHZ) ניתוח טכני היום

דף Chiliz הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CHZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chiliz למטה.

Chiliz (CHZ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01307--+4.81%-13.90%-67.53%
למידע נוסף על Chiliz מחיר

Chiliz אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Chiliz במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 5
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01311
0.0131
R2
0.0131
0.01309
R1
0.01309
0.01309
PP
0.01308
0.01308
S1
0.01307
0.01307
S2
0.01306
0.01307
S3
0.01305
0.01306

Chiliz אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.70M
$6.58 M
$5.88 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.83 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.74 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.66 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.62 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Chiliz זרימת הון

זרימת נטו פנימהCHZUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.01
2026-08-20-$0.64 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18-$0.12 M0.01
2026-08-17$0.02 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Chiliz

סחור ב Chiliz (CHZ) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Chiliz מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCHZ
$0.01307
$0.01307$0.01307
+0.69%
11.25M (USDT)
/USDCCHZ
$0.01308
$0.01308$0.01308
+0.77%
4.26M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CHZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.01307 USD

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