CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

שֵׁםCHZ

דירוגNo.137

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.67%

אספקת מחזור9,825,372,195

מקסימום היצע

אספקה כוללת9,825,372,195

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2019-07-02 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.89147509,2021-03-13

המחיר הנמוך ביותר0.0040007649349,2019-09-27

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

לְחַפֵּשׂ
מועדפים
CHZ/USDT
Chiliz
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (CHZ)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...