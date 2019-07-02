Chiliz (CHZ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Chiliz (CHZ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Chiliz (CHZ) מידע Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. אתר רשמי: https://www.chiliz.com/ מסמך לבן: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://scan.chiliz.com/ קנה CHZעכשיו!

Chiliz (CHZ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chiliz (CHZ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 391.34M $ 391.34M $ 391.34M ההיצע הכולל: $ 9.80B $ 9.80B $ 9.80B אספקה במחזור: $ 9.80B $ 9.80B $ 9.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 391.34M $ 391.34M $ 391.34M שיא כל הזמנים: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 שפל כל הזמנים: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 מחיר נוכחי: $ 0.03993 $ 0.03993 $ 0.03993 למידע נוסף על Chiliz (CHZ) מחיר

Chiliz (CHZ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chiliz (CHZ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CHZ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CHZהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CHZטוקניומיקה, חקרו אתCHZהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Chiliz (CHZ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CHZעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CHZ עכשיו את היסטוריית המחירים!

