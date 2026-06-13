CHEWY מחיר היום

מחיר CHEWY (CHWY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002626, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHWY ל USD הוא $ 0.00002626 לכל CHWY.

CHEWY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,260, עם היצע במחזור של 1.00B CHWY. ב‑24 השעות האחרונות, CHWY סחר בין $ 0.00002571 (נמוך) ל $ 0.00002679 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00363567, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002443.

ביצועים לטווח קצר, CHWY נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו +0.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.24.

CHEWY (CHWY) מידע שוק

שווי שוק $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K נפח (24 שעות) $ 64.24$ 64.24 $ 64.24 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHEWY הוא $ 26.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.24. ההיצע במחזור של CHWY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.26K.