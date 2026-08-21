קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ChainGPT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ChainGPT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על CGPT

CGPT מידע על מחיר

מה זה CGPT

CGPT מסמך לבן

CGPT אתר רשמי

CGPT טוקניומיקה

CGPT תחזית מחיר

CGPT היסטוריה

CGPT מדריך קנייה

CGPTממיר מטבעות לפיאט

CGPT ספוט

CGPT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ChainGPT (CGPT) ניתוח טכני היום

ChainGPT (CGPT) ניתוח טכני היום

דף ChainGPT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של CGPT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ChainGPT למטה.

ChainGPT (CGPT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02109--+3.32%+10.13%-15.70%
למידע נוסף על ChainGPT מחיר

ChainGPT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ChainGPT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 4
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02106
0.02106
R2
0.02106
0.02105
R1
0.02105
0.02105
PP
0.02105
0.02105
S1
0.02104
0.02104
S2
0.02104
0.02104
S3
0.02103
0.02104

ChainGPT אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.03M
$6.73 M
$6.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ChainGPT זרימת הון

זרימת נטו פנימהCGPTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20$0.01 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18-$0.03 M0.02
2026-08-17-$0.03 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ChainGPT

סחור ב ChainGPT (CGPT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ChainGPT מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCGPT
$0.02109
$0.02109$0.02109
+1.13%
3.22M (USDT)
/USDCCGPT
$0.02108
$0.02108$0.02108
+1.05%
2.63M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

CGPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0.02109 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.