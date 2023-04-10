CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

שֵׁםCGPT

דירוגNo.448

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)3.29%

אספקת מחזור857,094,163.3948151

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת997,832,383.4646686

שיעור מחזור0.857%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.5567279175745941,2024-03-12

המחיר הנמוך ביותר0.008,2023-04-10

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...