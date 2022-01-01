ChainGPT (CGPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ChainGPT (CGPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ChainGPT (CGPT) מידע ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. אתר רשמי: https://www.chaingpt.org מסמך לבן: https://docs.chaingpt.org סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G קנה CGPTעכשיו!

ChainGPT (CGPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ChainGPT (CGPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 76.24M $ 76.24M $ 76.24M ההיצע הכולל: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M אספקה במחזור: $ 856.90M $ 856.90M $ 856.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 88.97M $ 88.97M $ 88.97M שיא כל הזמנים: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 שפל כל הזמנים: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 מחיר נוכחי: $ 0.088974 $ 0.088974 $ 0.088974 למידע נוסף על ChainGPT (CGPT) מחיר

ChainGPT (CGPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ChainGPT (CGPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CGPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CGPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CGPTטוקניומיקה, חקרו אתCGPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

