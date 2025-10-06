ExchangeDEX+
מחיר Ibiza Final Boss בזמן אמת היום הוא 0.0001489 USD.BOSS שווי השוק הוא 138,528.4257661730824 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר BOSS ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Ibiza Final Boss סֵמֶל

Ibiza Final Boss מְחִיר(BOSS)

$0.0001489
-16.48%1D
Ibiza Final Boss (BOSS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:42:16 (UTC+8)

Ibiza Final Boss מחיר היום

מחיר Ibiza Final Boss (BOSS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001489, עם שינוי של 16.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOSS ל USD הוא $ 0.0001489 לכל BOSS.

Ibiza Final Boss כרגע מדורג במקום #2941 לפי שווי שוק של $ 138.53K, עם היצע במחזור של 930.35M BOSS. ב‑24 השעות האחרונות, BOSS סחר בין $ 0.0001482 (נמוך) ל $ 0.0001816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04818861394228114, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000144421986350166.

ביצועים לטווח קצר, BOSS נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו -28.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.64K.

Ibiza Final Boss (BOSS) מידע שוק

$ 138.53K
$ 54.64K
$ 138.53K
930.35M
930,382,708.578407
930,345,371.163016
99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Ibiza Final Boss הוא $ 138.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.64K. ההיצע במחזור של BOSS הוא 930.35M, עם היצע כולל של 930345371.163016. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.53K.

Ibiza Final Boss היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001482
24 שעות נמוך
$ 0.0001816
גבוה 24 שעות

$ 0.0001482
$ 0.0001816
$ 0.04818861394228114
$ 0.000144421986350166
-0.27%

-16.48%

-28.76%

-28.76%

Ibiza Final Boss (BOSS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ibiza Final Bossהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000029381-16.48%
30 ימים$ -0.0003063-67.29%
60 ימים$ -0.0017291-92.08%
90 ימים$ -0.0080881-98.20%
Ibiza Final Boss שינוי מחיר היום

היום,BOSS רשם שינוי של $ -0.000029381 (-16.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ibiza Final Boss שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003063 (-67.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ibiza Final Boss שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BOSS ראה שינוי של $ -0.0017291 (-92.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ibiza Final Boss שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0080881 (-98.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ibiza Final Boss (BOSS)?

בדוק את Ibiza Final Boss עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss (BOSS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BOSS הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Ibiza Final Boss (BOSS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Ibiza Final Boss עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

רוצה לדעת לאיזה מחיר Ibiza Final Boss יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור BOSS תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Ibiza Final Boss תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Ibiza Final Boss

מוכן להתחיל עם Ibiza Final Boss? קניית BOSS מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Ibiza Final Boss. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Ibiza Final Boss (BOSS) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-930.35M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וIbiza Final Bossיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Ibiza Final Boss (BOSS) מדריך

מה אפשר לעשות עם Ibiza Final Boss

החזקת Ibiza Final Boss מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Ibiza Final Boss (BOSS) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

מה זהIbiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ibiza Final Boss, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ibiza Final Boss

כמה שווה 1 Ibiza Final Boss ב-2030?
אם Ibiza Final Boss תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Ibiza Final Boss מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:42:16 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Ibiza Final Boss

BOSS USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב BOSS עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של BOSS USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Ibiza Final Boss (BOSS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ibiza Final Boss מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBOSS
$0.0001489
$0.0001489$0.0001489
-16.20%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 BOSS = 0.0001488 USD