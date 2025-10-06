Ibiza Final Boss מחיר היום

מחיר Ibiza Final Boss (BOSS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001489, עם שינוי של 16.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOSS ל USD הוא $ 0.0001489 לכל BOSS.

Ibiza Final Boss כרגע מדורג במקום #2941 לפי שווי שוק של $ 138.53K, עם היצע במחזור של 930.35M BOSS. ב‑24 השעות האחרונות, BOSS סחר בין $ 0.0001482 (נמוך) ל $ 0.0001816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04818861394228114, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000144421986350166.

ביצועים לטווח קצר, BOSS נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו -28.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.64K.

Ibiza Final Boss (BOSS) מידע שוק

דירוג No.2941 שווי שוק $ 138.53K$ 138.53K $ 138.53K נפח (24 שעות) $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.53K$ 138.53K $ 138.53K אספקת מחזור 930.35M 930.35M 930.35M מקסימום היצע 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 אספקה כוללת 930,345,371.163016 930,345,371.163016 930,345,371.163016 שיעור מחזור 99.99% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Ibiza Final Boss הוא $ 138.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.64K. ההיצע במחזור של BOSS הוא 930.35M, עם היצע כולל של 930345371.163016. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.53K.