BONE SHIBASWAP (BONE) ניתוח טכני היום דף BONE SHIBASWAP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BONE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BONE SHIBASWAP למטה. הירשם

BONE SHIBASWAP (BONE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04674 -- +8.37% +1.34% -15.27%

BONE SHIBASWAP זרימת הון זרימת נטו פנימה BONEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.05 2026-08-20 $0.00 M 0.05 2026-08-19 $0.00 M 0.04 2026-08-18 $0.00 M 0.04 2026-08-17 $0.00 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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