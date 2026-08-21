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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BONE SHIBASWAP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BONE SHIBASWAP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BONE SHIBASWAP (BONE) ניתוח טכני היום

BONE SHIBASWAP (BONE) ניתוח טכני היום

דף BONE SHIBASWAP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BONE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BONE SHIBASWAP למטה.

BONE SHIBASWAP (BONE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04674--+8.37%+1.34%-15.27%
למידע נוסף על BONE SHIBASWAP מחיר

BONE SHIBASWAP זרימת הון

זרימת נטו פנימהBONEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.05
2026-08-20$0.00 M0.05
2026-08-19$0.00 M0.04
2026-08-18$0.00 M0.04
2026-08-17$0.00 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BONE SHIBASWAP

סחור ב BONE SHIBASWAP (BONE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BONE SHIBASWAP מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBONE
$0.04669
$0.04669$0.04669
-1.32%
1.60M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BONE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0.04674 USD

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