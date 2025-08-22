עוד על BONE

BONE SHIBASWAP סֵמֶל

BONE SHIBASWAP מְחִיר(BONE)

1 BONE ל USDמחיר חי:

$0.1701
$0.1701$0.1701
-6.99%1D
USD
BONE SHIBASWAP (BONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:34:03 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
24 שעות נמוך
$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879
גבוה 24 שעות

$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664

$ 0.1879
$ 0.1879$ 0.1879

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.15666177237763956
$ 0.15666177237763956$ 0.15666177237763956

+0.35%

-6.99%

+3.90%

+3.90%

BONE SHIBASWAP (BONE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1701. במהלך 24 השעות האחרונות, BONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1664 לבין שיא של $ 0.1879, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.67355339721391, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.15666177237763956.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONE השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BONE SHIBASWAP (BONE) מידע שוק

No.662

$ 39.11M
$ 39.11M$ 39.11M

$ 156.21K
$ 156.21K$ 156.21K

$ 42.53M
$ 42.53M$ 42.53M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BONE SHIBASWAP הוא $ 39.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 156.21K. ההיצע במחזור של BONE הוא 229.92M, עם היצע כולל של 249999401.82484713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.53M.

BONE SHIBASWAP (BONE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BONE SHIBASWAPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012784-6.99%
30 ימים$ -0.0238-12.28%
60 ימים$ -0.0689-28.83%
90 ימים$ -0.1318-43.66%
BONE SHIBASWAP שינוי מחיר היום

היום,BONE רשם שינוי של $ -0.012784 (-6.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BONE SHIBASWAP שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0238 (-12.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BONE SHIBASWAP שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BONE ראה שינוי של $ -0.0689 (-28.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BONE SHIBASWAP שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1318 (-43.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BONE SHIBASWAP (BONE)?

בדוק את BONE SHIBASWAP עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BONE SHIBASWAPההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBONE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BONE SHIBASWAPאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBONE SHIBASWAP לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BONE SHIBASWAPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BONE SHIBASWAP (BONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BONE SHIBASWAP (BONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BONE SHIBASWAP.

בדוק את BONE SHIBASWAP תחזית המחיר עכשיו‏!

BONE SHIBASWAP (BONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BONE SHIBASWAP (BONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BONE SHIBASWAP (BONE)

מחפש איך לקנותBONE SHIBASWAP? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BONE SHIBASWAPב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BONE למטבעות מקומיים

BONE SHIBASWAP מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BONE SHIBASWAP, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBONE SHIBASWAP הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BONE SHIBASWAP

כמה שווה BONE SHIBASWAP (BONE) היום?
החי BONEהמחיר ב USD הוא 0.1701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONE ל USD?
המחיר הנוכחי של BONE ל USD הוא $ 0.1701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BONE SHIBASWAP?
שווי השוק של BONE הוא $ 39.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONE?
ההיצע במחזור של BONE הוא 229.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONE?
‏‏BONE השיג מחיר שיא (ATH) של 41.67355339721391 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONE?
BONE ‏‏רשם מחירATL של 0.15666177237763956 USD.
מהו נפח המסחר של BONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONE הוא $ 156.21K USD.
האם BONE יעלה השנה?
BONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:34:03 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

