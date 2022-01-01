BONE SHIBASWAP (BONE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BONE SHIBASWAP (BONE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BONE SHIBASWAP (BONE) מידע BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. אתר רשמי: https://www.shibatoken.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 קנה BONEעכשיו!

BONE SHIBASWAP (BONE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BONE SHIBASWAP (BONE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.83M $ 38.83M $ 38.83M ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.23M $ 42.23M $ 42.23M שיא כל הזמנים: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 שפל כל הזמנים: $ 0.15666177237763956 $ 0.15666177237763956 $ 0.15666177237763956 מחיר נוכחי: $ 0.1689 $ 0.1689 $ 0.1689 למידע נוסף על BONE SHIBASWAP (BONE) מחיר

BONE SHIBASWAP (BONE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BONE SHIBASWAP (BONE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BONE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BONEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BONEטוקניומיקה, חקרו אתBONEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BONE SHIBASWAP (BONE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BONEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BONE עכשיו את היסטוריית המחירים!

