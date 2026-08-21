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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BOOK OF MEME, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BOOK OF MEME, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BOOK OF MEME (BOME) ניתוח טכני היום

BOOK OF MEME (BOME) ניתוח טכני היום

דף BOOK OF MEME הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BOME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BOOK OF MEME למטה.

BOOK OF MEME (BOME) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0011501--+55.54%+179.08%+105.63%
למידע נוסף על BOOK OF MEME מחיר

BOOK OF MEME אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BOOK OF MEME במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 20
נייטרלי 3
קנה 3
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0011512
0.0011497
R2
0.0011497
0.001148
R1
0.0011468
0.001147
PP
0.0011453
0.0011453
S1
0.0011424
0.0011436
S2
0.0011409
0.0011426
S3
0.001138
0.0011409

BOOK OF MEME אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.90M
$12.51 M
$13.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$9.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$9.43 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$11.92 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BOOK OF MEME זרימת הון

זרימת נטו פנימהBOMEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.45 M0.00
2026-08-20$0.77 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.11 M0.00
2026-08-17-$0.22 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BOOK OF MEME

סחור ב BOOK OF MEME (BOME) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BOOK OF MEME מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBOME
$0.0011433
$0.0011433$0.0011433
-1.83%
549.47M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BOME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0011501 USD

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