BOOK OF MEME (BOME) ניתוח טכני היום דף BOOK OF MEME הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BOME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BOOK OF MEME למטה. הירשם

BOOK OF MEME (BOME) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0011501 -- +55.54% +179.08% +105.63%

BOOK OF MEME אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BOOK OF MEME במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 3 קנה 3 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0011512 0.0011497 R2 0.0011497 0.001148 R1 0.0011468 0.001147 PP 0.0011453 0.0011453 S1 0.0011424 0.0011436 S2 0.0011409 0.0011426 S3 0.001138 0.0011409

BOOK OF MEME אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.90M $12.51 M $13.41 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.09M קניות פעילות ל-3 ימים $9.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $9.43 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $11.92 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. BOOK OF MEME זרימת הון זרימת נטו פנימה BOMEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.45 M 0.00 2026-08-20 $0.77 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.11 M 0.00 2026-08-17 -$0.22 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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