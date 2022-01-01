BOOK OF MEME (BOME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOOK OF MEME (BOME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOOK OF MEME (BOME) מידע BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain אתר רשמי: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 קנה BOMEעכשיו!

BOOK OF MEME (BOME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOOK OF MEME (BOME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 136.87M $ 136.87M $ 136.87M ההיצע הכולל: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B אספקה במחזור: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (שווי מדולל מלא): $ 136.87M $ 136.87M $ 136.87M שיא כל הזמנים: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 שפל כל הזמנים: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 מחיר נוכחי: $ 0.0019861 $ 0.0019861 $ 0.0019861 למידע נוסף על BOOK OF MEME (BOME) מחיר

BOOK OF MEME (BOME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOOK OF MEME (BOME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOMEטוקניומיקה, חקרו אתBOMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOME מעוניין להוסיף את BOOK OF MEME (BOME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOME ב-MEXC עכשיו!

BOOK OF MEME (BOME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOME עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

