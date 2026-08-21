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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bancor, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bancor, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bancor (BNT) ניתוח טכני היום

Bancor (BNT) ניתוח טכני היום

דף Bancor הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bancor למטה.

Bancor (BNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3052--+17.20%+8.80%-7.86%
למידע נוסף על Bancor מחיר

Bancor אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bancor במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 4
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3054
0.3052
R2
0.3052
0.3051
R1
0.3051
0.3051
PP
0.305
0.305
S1
0.3049
0.3048
S2
0.3047
0.3048
S3
0.3046
0.3047

Bancor אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.97M
$13.05 M
$14.02 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bancor זרימת הון

זרימת נטו פנימהBNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.31
2026-08-20$0.05 M0.30
2026-08-19$0.04 M0.29
2026-08-18$0.02 M0.27
2026-08-17$0.02 M0.27

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBNT
$0.3052
$0.3052$0.3052
+0.09%
229.43K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0.3052 USD

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