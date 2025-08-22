עוד על BNT

Bancor סֵמֶל

Bancor מְחִיר(BNT)

$0.7947
-3.15%1D
USD
Bancor (BNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:33:41 (UTC+8)

Bancor (BNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-3.15%

+2.05%

+2.05%

Bancor (BNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7947. במהלך 24 השעות האחרונות, BNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7878 לבין שיא של $ 0.8627, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.731000900268555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.117415463258.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bancor (BNT) מידע שוק

No.392

ETH

שווי השוק הנוכחי של Bancor הוא $ 91.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 312.14K. ההיצע במחזור של BNT הוא 115.19M, עם היצע כולל של 115188101.74069732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.54M.

Bancor (BNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bancorהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.025847-3.15%
30 ימים$ +0.0168+2.15%
60 ימים$ +0.2111+36.17%
90 ימים$ +0.0749+10.40%
Bancor שינוי מחיר היום

היום,BNT רשם שינוי של $ -0.025847 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bancor שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0168 (+2.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bancor שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BNT ראה שינוי של $ +0.2111 (+36.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bancor שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0749 (+10.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bancor (BNT)?

בדוק את Bancor עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Bancor זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bancorההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bancorאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBancor לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bancorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bancor (BNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bancor (BNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bancor.

בדוק את Bancor תחזית המחיר עכשיו‏!

Bancor (BNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bancor (BNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bancor (BNT)

מחפש איך לקנותBancor? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bancorב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BNT למטבעות מקומיים

1 Bancor(BNT) ל VND
20,912.5305
1 Bancor(BNT) ל AUD
A$1.223838
1 Bancor(BNT) ל GBP
0.588078
1 Bancor(BNT) ל EUR
0.675495
1 Bancor(BNT) ל USD
$0.7947
1 Bancor(BNT) ל MYR
RM3.33774
1 Bancor(BNT) ל TRY
32.5827
1 Bancor(BNT) ל JPY
¥116.8209
1 Bancor(BNT) ל ARS
ARS$1,049.7987
1 Bancor(BNT) ל RUB
64.044873
1 Bancor(BNT) ל INR
69.583932
1 Bancor(BNT) ל IDR
Rp12,817.740141
1 Bancor(BNT) ל KRW
1,102.217112
1 Bancor(BNT) ל PHP
45.075384
1 Bancor(BNT) ל EGP
￡E.38.527056
1 Bancor(BNT) ל BRL
R$4.323168
1 Bancor(BNT) ל CAD
C$1.096686
1 Bancor(BNT) ל BDT
95.793138
1 Bancor(BNT) ל NGN
1,213.276437
1 Bancor(BNT) ל COP
$3,178.8
1 Bancor(BNT) ל ZAR
R.13.923144
1 Bancor(BNT) ל UAH
32.550912
1 Bancor(BNT) ל VES
Bs111.258
1 Bancor(BNT) ל CLP
$762.1173
1 Bancor(BNT) ל PKR
Rs223.477587
1 Bancor(BNT) ל KZT
423.384372
1 Bancor(BNT) ל THB
฿25.780068
1 Bancor(BNT) ל TWD
NT$24.206562
1 Bancor(BNT) ל AED
د.إ2.916549
1 Bancor(BNT) ל CHF
Fr0.63576
1 Bancor(BNT) ל HKD
HK$6.206607
1 Bancor(BNT) ל AMD
֏300.905208
1 Bancor(BNT) ל MAD
.د.م7.128459
1 Bancor(BNT) ל MXN
$14.813208
1 Bancor(BNT) ל SAR
ريال2.980125
1 Bancor(BNT) ל PLN
2.892708
1 Bancor(BNT) ל RON
лв3.425157
1 Bancor(BNT) ל SEK
kr7.565544
1 Bancor(BNT) ל BGN
лв1.327149
1 Bancor(BNT) ל HUF
Ft269.840385
1 Bancor(BNT) ל CZK
16.672806
1 Bancor(BNT) ל KWD
د.ك0.2423835
1 Bancor(BNT) ל ILS
2.678139
1 Bancor(BNT) ל AOA
Kz724.424679
1 Bancor(BNT) ל BHD
.د.ب0.2996019
1 Bancor(BNT) ל BMD
$0.7947
1 Bancor(BNT) ל DKK
kr5.062239
1 Bancor(BNT) ל HNL
L20.606571
1 Bancor(BNT) ל MUR
36.270108
1 Bancor(BNT) ל NAD
$13.891356
1 Bancor(BNT) ל NOK
kr8.02647
1 Bancor(BNT) ל NZD
$1.35099
1 Bancor(BNT) ל PAB
B/.0.7947
1 Bancor(BNT) ל PGK
K3.321846
1 Bancor(BNT) ל QAR
ر.ق2.868867
1 Bancor(BNT) ל RSD
דין.79.589205

Bancor מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bancor, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBancor הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bancor

כמה שווה Bancor (BNT) היום?
החי BNTהמחיר ב USD הוא 0.7947 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNT ל USD?
המחיר הנוכחי של BNT ל USD הוא $ 0.7947. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bancor?
שווי השוק של BNT הוא $ 91.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNT?
ההיצע במחזור של BNT הוא 115.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNT?
‏‏BNT השיג מחיר שיא (ATH) של 23.731000900268555 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNT?
BNT ‏‏רשם מחירATL של 0.117415463258 USD.
מהו נפח המסחר של BNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNT הוא $ 312.14K USD.
האם BNT יעלה השנה?
BNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:33:41 (UTC+8)

Bancor (BNT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 BNT = 0.7947 USD

מסחרBNT

USDTBNT
$0.7947
$0.7947$0.7947
-3.16%

