BNT

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

שֵׁםBNT

דירוגNo.414

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)4.75%

אספקת מחזור115,188,101.74069732

מקסימום היצע0

אספקה כוללת115,188,101.74069732

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים23.731000900268555,2017-06-19

המחיר הנמוך ביותר0.117415463258,2020-03-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

לְחַפֵּשׂ
מועדפים
BNT/USDT
Bancor
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BNT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
