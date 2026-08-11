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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Blur, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Blur, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Blur (BLUR) ניתוח טכני היום

Blur (BLUR) ניתוח טכני היום

דף Blur הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BLUR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Blur למטה.

Blur (BLUR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0145--+10.18%-6.28%-33.06%
למידע נוסף על Blur מחיר

Blur אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Blur במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 5
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01448
0.01448
R2
0.01448
0.01447
R1
0.01447
0.01447
PP
0.01447
0.01447
S1
0.01446
0.01446
S2
0.01446
0.01446
S3
0.01445
0.01446

Blur אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$11.45 M
$11.90 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Blur זרימת הון

זרימת נטו פנימהBLURUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.01
2026-08-20-$0.03 M0.01
2026-08-19$0.01 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.02 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Blur (BLUR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Blur מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBLUR
$0.0145
$0.0145$0.0145
+1.82%
4.16M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BLUR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0.0145 USD

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