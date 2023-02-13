BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

שֵׁםBLUR

דירוגNo.236

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.59%

אספקת מחזור2,504,306,522.11758

מקסימום היצע0

אספקה כוללת3,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים45.97859046830362,2023-02-13

המחיר הנמוך ביותר0.06172254040512737,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואBlur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

BLUR/USDT
Blur
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BLUR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
BLUR/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BLUR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
