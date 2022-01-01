Blur (BLUR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Blur (BLUR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Blur (BLUR) מידע Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. אתר רשמי: https://blur.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44

Blur (BLUR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blur (BLUR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 185.54M $ 185.54M $ 185.54M ההיצע הכולל: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B אספקה במחזור: $ 2.49B $ 2.49B $ 2.49B FDV (שווי מדולל מלא): $ 223.95M $ 223.95M $ 223.95M שיא כל הזמנים: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 שפל כל הזמנים: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 מחיר נוכחי: $ 0.07465 $ 0.07465 $ 0.07465 למידע נוסף על Blur (BLUR) מחיר

Blur (BLUR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Blur (BLUR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BLUR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BLURהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BLURטוקניומיקה, חקרו אתBLURהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BLUR מעוניין להוסיף את Blur (BLUR) לפורטפוליו שלך?

Blur (BLUR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BLURעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BLUR עכשיו את היסטוריית המחירים!

BLUR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BLUR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLUR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BLURעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

