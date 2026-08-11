Big Time (BIGTIME) ניתוח טכני היום דף Big Time הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BIGTIME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Big Time למטה. הירשם

Big Time (BIGTIME) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.005654 -- +16.38% -16.70% -53.12%

Big Time אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Big Time במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 6 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.005655 0.005654 R2 0.005654 0.005654 R1 0.005654 0.005654 PP 0.005653 0.005653 S1 0.005653 0.005653 S2 0.005652 0.005653 S3 0.005652 0.005652

Big Time אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.21M $7.36 M $7.57 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.68 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.68 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Big Time זרימת הון זרימת נטו פנימה BIGTIMEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.04 M 0.01 2026-08-19 $0.02 M 0.01 2026-08-18 $0.01 M 0.01 2026-08-17 -$0.03 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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