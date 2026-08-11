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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Big Time, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Big Time, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Big Time (BIGTIME) ניתוח טכני היום

Big Time (BIGTIME) ניתוח טכני היום

דף Big Time הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BIGTIME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Big Time למטה.

Big Time (BIGTIME) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005654--+16.38%-16.70%-53.12%
למידע נוסף על Big Time מחיר

Big Time אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Big Time במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 6
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005655
0.005654
R2
0.005654
0.005654
R1
0.005654
0.005654
PP
0.005653
0.005653
S1
0.005653
0.005653
S2
0.005652
0.005653
S3
0.005652
0.005652

Big Time אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.21M
$7.36 M
$7.57 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.68 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.68 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Big Time זרימת הון

זרימת נטו פנימהBIGTIMEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.04 M0.01
2026-08-19$0.02 M0.01
2026-08-18$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.03 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Big Time (BIGTIME) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Big Time מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBIGTIME
$0.005654
$0.005654$0.005654
+1.32%
12.70M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BIGTIME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0.005654 USD

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