Big Time (BIGTIME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Big Time (BIGTIME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Big Time (BIGTIME) מידע Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. אתר רשמי: https://bigtime.gg/ מסמך לבן: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 קנה BIGTIMEעכשיו!

Big Time (BIGTIME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Big Time (BIGTIME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 107.26M $ 107.26M $ 107.26M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (שווי מדולל מלא): $ 272.55M $ 272.55M $ 272.55M שיא כל הזמנים: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 שפל כל הזמנים: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 מחיר נוכחי: $ 0.05451 $ 0.05451 $ 0.05451 למידע נוסף על Big Time (BIGTIME) מחיר

Big Time (BIGTIME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Big Time (BIGTIME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BIGTIME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BIGTIMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BIGTIMEטוקניומיקה, חקרו אתBIGTIMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BIGTIME מעוניין להוסיף את Big Time (BIGTIME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BIGTIME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BIGTIME ב-MEXC עכשיו!

Big Time (BIGTIME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BIGTIMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BIGTIME עכשיו את היסטוריית המחירים!

BIGTIME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BIGTIME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BIGTIME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BIGTIMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

