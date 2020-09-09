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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bella, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bella, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bella (BEL) ניתוח טכני היום

Bella (BEL) ניתוח טכני היום

דף Bella הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BEL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bella למטה.

Bella (BEL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.11372--+8.61%+9.32%+9.94%
למידע נוסף על Bella מחיר

Bella אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bella במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.11352
0.11351
R2
0.11351
0.11351
R1
0.11351
0.11351
PP
0.1135
0.1135
S1
0.1135
0.1135
S2
0.11349
0.1135
S3
0.11349
0.11349

Bella אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.01M
$13.28 M
$14.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bella זרימת הון

זרימת נטו פנימהBELUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.11
2026-08-20-$0.11 M0.11
2026-08-19-$0.07 M0.11
2026-08-18-$0.10 M0.11
2026-08-17-$0.29 M0.11

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Bella (BEL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bella מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBEL
$0.11371
$0.11371$0.11371
+2.70%
562.45K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BEL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0.11372 USD

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