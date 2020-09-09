Bella (BEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bella (BEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bella (BEL) מידע Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. אתר רשמי: https://bella.fi/ מסמך לבן: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 קנה BELעכשיו!

Bella (BEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bella (BEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.91M $ 24.91M $ 24.91M שיא כל הזמנים: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 שפל כל הזמנים: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 מחיר נוכחי: $ 0.2491 $ 0.2491 $ 0.2491 למידע נוסף על Bella (BEL) מחיר

Bella (BEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bella (BEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BELטוקניומיקה, חקרו אתBELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BEL מעוניין להוסיף את Bella (BEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BEL ב-MEXC עכשיו!

Bella (BEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

BEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

