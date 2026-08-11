Banana Gun (BANANA) ניתוח טכני היום דף Banana Gun הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANANA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Banana Gun למטה. הירשם

Banana Gun (BANANA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $3.964 -- +9.05% +8.90% +3.85%

Banana Gun אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Banana Gun במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 20 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 3.9593 3.9586 R2 3.9586 3.9582 R1 3.9583 3.958 PP 3.9576 3.9576 S1 3.9573 3.9572 S2 3.9566 3.957 S3 3.9563 3.9566

Banana Gun אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $4.59 M $4.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.30 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.30 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Banana Gun זרימת הון זרימת נטו פנימה BANANAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 3.95 2026-08-20 $0.05 M 4.00 2026-08-19 $0.01 M 3.75 2026-08-18 $0.02 M 3.59 2026-08-17 $0.00 M 3.68 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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