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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Banana Gun, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Banana Gun, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Banana Gun (BANANA) ניתוח טכני היום

Banana Gun (BANANA) ניתוח טכני היום

דף Banana Gun הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BANANA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Banana Gun למטה.

Banana Gun (BANANA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$3.964--+9.05%+8.90%+3.85%
למידע נוסף על Banana Gun מחיר

Banana Gun אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Banana Gun במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 2
קנה 20
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
3.9593
3.9586
R2
3.9586
3.9582
R1
3.9583
3.958
PP
3.9576
3.9576
S1
3.9573
3.9572
S2
3.9566
3.957
S3
3.9563
3.9566

Banana Gun אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.32M
$4.59 M
$4.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Banana Gun זרימת הון

זרימת נטו פנימהBANANAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M3.95
2026-08-20$0.05 M4.00
2026-08-19$0.01 M3.75
2026-08-18$0.02 M3.59
2026-08-17$0.00 M3.68

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Banana Gun (BANANA) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBANANA
$3.964
$3.964$3.964
-0.85%
15.62K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BANANA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BANANA
BANANA
USD
USD

1 BANANA = 3.964 USD

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