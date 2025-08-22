Banana Gun (BANANA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 21.3. במהלך 24 השעות האחרונות, BANANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 21.14 לבין שיא של $ 24.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 78.69544217538915, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.913122153494544.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANANA השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Banana Gun (BANANA) מידע שוק
No.405
$ 85.29M
$ 1.81M
$ 213.00M
4.00M
10,000,000
8,453,121.49463985
40.04%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Banana Gun הוא $ 85.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.81M. ההיצע במחזור של BANANA הוא 4.00M, עם היצע כולל של 8453121.49463985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.00M.
Banana Gun (BANANA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Banana Gunהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -1.4383
-6.32%
30 ימים
$ -8.41
-28.31%
60 ימים
$ +4.87
+29.64%
90 ימים
$ -2.07
-8.86%
Banana Gun שינוי מחיר היום
היום,BANANA רשם שינוי של $ -1.4383 (-6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Banana Gun שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -8.41 (-28.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Banana Gun שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BANANA ראה שינוי של $ +4.87 (+29.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Banana Gun שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.07 (-8.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Banana Gun (BANANA)?
Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.
Banana Gun זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Banana Gunההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBANANA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Banana Gunאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBanana Gun לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Banana Gunתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Banana Gun (BANANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Banana Gun (BANANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Banana Gun.
הבנת הטוקנומיקה של Banana Gun (BANANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Banana Gun (BANANA)
מחפש איך לקנותBanana Gun? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Banana Gunב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
