Banana Gun סֵמֶל

Banana Gun מְחִיר(BANANA)

Banana Gun (BANANA) טבלת מחירים חיה
Banana Gun (BANANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.09%

-6.32%

-8.90%

-8.90%

Banana Gun (BANANA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 21.3. במהלך 24 השעות האחרונות, BANANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 21.14 לבין שיא של $ 24.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 78.69544217538915, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.913122153494544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANANA השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Banana Gun (BANANA) מידע שוק

No.405

40.04%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Banana Gun הוא $ 85.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.81M. ההיצע במחזור של BANANA הוא 4.00M, עם היצע כולל של 8453121.49463985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.00M.

Banana Gun (BANANA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Banana Gunהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.4383-6.32%
30 ימים$ -8.41-28.31%
60 ימים$ +4.87+29.64%
90 ימים$ -2.07-8.86%
Banana Gun שינוי מחיר היום

היום,BANANA רשם שינוי של $ -1.4383 (-6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Banana Gun שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -8.41 (-28.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Banana Gun שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BANANA ראה שינוי של $ +4.87 (+29.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Banana Gun שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.07 (-8.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Banana Gun (BANANA)?

בדוק את Banana Gun עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBanana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Banana Gunההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBANANA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Banana Gunאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBanana Gun לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Banana Gunתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Banana Gun (BANANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Banana Gun (BANANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Banana Gun.

בדוק את Banana Gun תחזית המחיר עכשיו‏!

Banana Gun (BANANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Banana Gun (BANANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Banana Gun (BANANA)

מחפש איך לקנותBanana Gun? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Banana Gunב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BANANA למטבעות מקומיים

1 Banana Gun(BANANA) ל VND
560,509.5
1 Banana Gun(BANANA) ל AUD
A$32.589
1 Banana Gun(BANANA) ל GBP
15.762
1 Banana Gun(BANANA) ל EUR
18.105
1 Banana Gun(BANANA) ל USD
$21.3
1 Banana Gun(BANANA) ל MYR
RM89.46
1 Banana Gun(BANANA) ל TRY
873.087
1 Banana Gun(BANANA) ל JPY
¥3,131.1
1 Banana Gun(BANANA) ל ARS
ARS$28,137.3
1 Banana Gun(BANANA) ל RUB
1,721.892
1 Banana Gun(BANANA) ל INR
1,865.241
1 Banana Gun(BANANA) ל IDR
Rp343,548.339
1 Banana Gun(BANANA) ל KRW
29,542.248
1 Banana Gun(BANANA) ל PHP
1,206.645
1 Banana Gun(BANANA) ל EGP
￡E.1,032.837
1 Banana Gun(BANANA) ל BRL
R$115.446
1 Banana Gun(BANANA) ל CAD
C$29.394
1 Banana Gun(BANANA) ל BDT
2,591.358
1 Banana Gun(BANANA) ל NGN
32,568.765
1 Banana Gun(BANANA) ל COP
$85,542.078
1 Banana Gun(BANANA) ל ZAR
R.373.602
1 Banana Gun(BANANA) ל UAH
882.885
1 Banana Gun(BANANA) ל VES
Bs2,982
1 Banana Gun(BANANA) ל CLP
$20,426.7
1 Banana Gun(BANANA) ל PKR
Rs6,038.976
1 Banana Gun(BANANA) ל KZT
11,396.352
1 Banana Gun(BANANA) ל THB
฿690.972
1 Banana Gun(BANANA) ל TWD
NT$648.798
1 Banana Gun(BANANA) ל AED
د.إ78.171
1 Banana Gun(BANANA) ל CHF
Fr17.04
1 Banana Gun(BANANA) ל HKD
HK$166.353
1 Banana Gun(BANANA) ל AMD
֏8,132.766
1 Banana Gun(BANANA) ל MAD
.د.م191.7
1 Banana Gun(BANANA) ל MXN
$397.032
1 Banana Gun(BANANA) ל SAR
ريال79.875
1 Banana Gun(BANANA) ל PLN
77.532
1 Banana Gun(BANANA) ל RON
лв92.016
1 Banana Gun(BANANA) ל SEK
kr202.776
1 Banana Gun(BANANA) ל BGN
лв35.571
1 Banana Gun(BANANA) ל HUF
Ft7,242.426
1 Banana Gun(BANANA) ל CZK
447.087
1 Banana Gun(BANANA) ל KWD
د.ك6.4965
1 Banana Gun(BANANA) ל ILS
71.781
1 Banana Gun(BANANA) ל AOA
Kz19,416.441
1 Banana Gun(BANANA) ל BHD
.د.ب8.0301
1 Banana Gun(BANANA) ל BMD
$21.3
1 Banana Gun(BANANA) ל DKK
kr135.894
1 Banana Gun(BANANA) ל HNL
L557.634
1 Banana Gun(BANANA) ל MUR
972.132
1 Banana Gun(BANANA) ל NAD
$373.389
1 Banana Gun(BANANA) ל NOK
kr214.917
1 Banana Gun(BANANA) ל NZD
$36.21
1 Banana Gun(BANANA) ל PAB
B/.21.3
1 Banana Gun(BANANA) ל PGK
K89.886
1 Banana Gun(BANANA) ל QAR
ر.ق77.319
1 Banana Gun(BANANA) ל RSD
дин.2,134.473

Banana Gun מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Banana Gun, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBanana Gun הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Banana Gun

כמה שווה Banana Gun (BANANA) היום?
החי BANANAהמחיר ב USD הוא 21.3 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BANANA ל USD?
המחיר הנוכחי של BANANA ל USD הוא $ 21.3. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Banana Gun?
שווי השוק של BANANA הוא $ 85.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BANANA?
ההיצע במחזור של BANANA הוא 4.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BANANA?
‏‏BANANA השיג מחיר שיא (ATH) של 78.69544217538915 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BANANA?
BANANA ‏‏רשם מחירATL של 4.913122153494544 USD.
מהו נפח המסחר של BANANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BANANA הוא $ 1.81M USD.
האם BANANA יעלה השנה?
BANANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BANANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Banana Gun (BANANA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

