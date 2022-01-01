Banana Gun (BANANA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Banana Gun (BANANA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Banana Gun (BANANA) מידע Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. אתר רשמי: https://bananagun.io/ מסמך לבן: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 קנה BANANAעכשיו!

Banana Gun (BANANA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Banana Gun (BANANA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 84.45M $ 84.45M $ 84.45M ההיצע הכולל: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M אספקה במחזור: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 210.90M $ 210.90M $ 210.90M שיא כל הזמנים: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 שפל כל הזמנים: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 מחיר נוכחי: $ 21.09 $ 21.09 $ 21.09 למידע נוסף על Banana Gun (BANANA) מחיר

Banana Gun (BANANA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Banana Gun (BANANA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BANANA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BANANAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BANANAטוקניומיקה, חקרו אתBANANAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BANANA מעוניין להוסיף את Banana Gun (BANANA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BANANA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BANANA ב-MEXC עכשיו!

Banana Gun (BANANA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BANANAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BANANA עכשיו את היסטוריית המחירים!

BANANA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BANANA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BANANA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BANANAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

