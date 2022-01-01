Baby Shark Meme (BABYSHARK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Baby Shark Meme (BABYSHARK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) מידע Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. אתר רשמי: https://babysharkmeme.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump קנה BABYSHARKעכשיו!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Baby Shark Meme (BABYSHARK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 897.68K $ 897.68K $ 897.68K ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M שיא כל הזמנים: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 שפל כל הזמנים: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 מחיר נוכחי: $ 0.0010569 $ 0.0010569 $ 0.0010569 למידע נוסף על Baby Shark Meme (BABYSHARK) מחיר

Baby Shark Meme (BABYSHARK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Baby Shark Meme (BABYSHARK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BABYSHARK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BABYSHARKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BABYSHARKטוקניומיקה, חקרו אתBABYSHARKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BABYSHARK מעוניין להוסיף את Baby Shark Meme (BABYSHARK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BABYSHARK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BABYSHARK ב-MEXC עכשיו!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BABYSHARKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BABYSHARK עכשיו את היסטוריית המחירים!

BABYSHARK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BABYSHARK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BABYSHARK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BABYSHARKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

