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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BounceToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BounceToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BounceToken (AUCTION) ניתוח טכני היום

BounceToken (AUCTION) ניתוח טכני היום

דף BounceToken הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AUCTION מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BounceToken למטה.

BounceToken (AUCTION) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.934--+0.47%-12.66%-37.07%
למידע נוסף על BounceToken מחיר

BounceToken אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BounceToken במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 3
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.9353
2.9346
R2
2.9346
2.9342
R1
2.9343
2.934
PP
2.9336
2.9336
S1
2.9333
2.9332
S2
2.9326
2.933
S3
2.9323
2.9326

BounceToken אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$8.73 M
$9.17 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BounceToken זרימת הון

זרימת נטו פנימהAUCTIONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M2.93
2026-08-20$0.19 M2.90
2026-08-19$0.19 M2.83
2026-08-18-$0.04 M2.75
2026-08-17-$0.04 M2.83

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BounceToken

סחור ב BounceToken (AUCTION) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BounceToken מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAUCTION
$2.934
$2.934$2.934
+1.10%
19.28K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AUCTION-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 2.934 USD

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